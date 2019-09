Deputat ex-ALDE: Chițoiu va fi secretar general Pro Romania. Partidul a fost vandut

Un deputat exclus din ALDE spune ca partidul se va `varsa' in Pro Romania.

`E clar ca dl Tariceanu si cei care-l tin acolo in turnul ala de fildes ar trebui sa inteleaga ca daca vor binele acestui partid trebuie un Congres in care de vladica pana la opinca sa isi spuna cu totii punctul de vedere. Nu in decembrie, ca pana atunci denumirea ALDE va fi pierduta”, a zis la Digi24 deputatul Alexandru Baisanu.

„Vrem sa aducem ALDE pe fagasul normal. In momentul de fata acest partid a fost vandut, tradat pe un pol si se va varsa in Pro Romania, unde Chitoiu va fi secretar general, Ponta va fi presedinte, iar Tariceanu va primi un post de senator si isi va petrece ultimii ani ai politicii intr-o forma pe care eu nu o vedeam posibila”, a mai zis deputatul.

Citește si: Vosganian: Toți deputații 'fideli ALDE' semnează moțiunea / Nu suntem samuraii shogunului .