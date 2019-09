Deputat exclus din ALDE: Ponta l-a facut ca la "Nufarul" pe Tariceanu!

Ponta Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul Alexandru Baisanu, exclus din ALDE dupa ce a acceptat oferta PSD sa fie numit ministru, a declarat astazica Victor Ponta „l-a impachetat” si „l-a facut ca la Nufarul” pe Calin Popescu Tariceanu. "Pe 13 septembrie am avut la Suceava un Birou Judetean ALDE si am cerut opinia. 12 la 10 a fost scorul pentru ramanerea la guvernare si ca nu vrem alianta cu Pro Romania. La Bucuresti am sustinut asta. Personal cred ca sunt singurul care s-a ridicat (in sedinta centrala ALDE, n.red.) si am zis 'Domnule, suntem nebuni?' Pana acum 5 min ne cereati sa iesim de la guvernare ca sa candideze Tariceanu la prezidentiale. Pe urma vine bomba, sa il votam candidat pe Diaconu. ...