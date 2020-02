Deputat german: `Europa depinde puternic de importurile de gaze, o ințelegere cu Rusia este doar raționala`

Ministrul german de externe, Heiko Maas, a criticat planurile SUA de a sancționa Nord Stream-2. Declarația a venit pe fondul sancțiunilor americane împotriva proiectului. Joachim Paul, Member of Parliament of Rhineland-Palatinate and Deputy Leader, și-a exprimat opinia în această privință pentru sputniknews.

Sputnik: Germania respinge orice sancțiuni extrateritoriale pe fondul amenințărilor americane împotriva Nord Stream-2. Putem considera această afirmație ca dorința Germaniei de o mai mare independență față de Statele Unite în luarea deciziilor politice? Care sunt motivele acestei decizii?

Joachim Paul: Deciziile în politica energetică europeană trebuie să urmeze interesele europene. SUA au încercat să influențeze politicile europene în mai multe rânduri în ultimii ani. De exemplu, au amenințat mai multe țări care au avut în vedere utilizarea unor piese Huawei în rețelele lor 5G cu sancțiuni. De fapt, fiabilitatea Huawei în cazul securității și spionajului este discutabilă. Dar, uneori, există doar o linie subțire între dialogul necesar despre interese și patronare.

Rusia a devenit un partener important pentru Germania și pentru întreaga Europă, în special în problemele politicii energetice.

Europa depinde puternic de importurile de gaze, un acord cu Rusia este doar rezonabil.

Sputnik: Ce pași trebuie așteptați de la Statele Unite ca răspuns la decizia Germaniei, având în vedere sancțiunile SUA împotriva Nord Stream-2 care au fost adăugate recent la Legea de autorizare a apărării naționale din 2020, care este aprobată înainte de Crăciun?

Joachim Paul: Casa SUA și Senatul, luni (9 decembrie), au convenit asupra unui proiect de lege de apărare care ar forța administrația lui Donald Trump să impună sancțiuni companiilor implicate în conductele de gaz sponsorizate din Rusia, Nord Stream-2 și Turkish Stream.

Cred că este sigur să spunem că sancțiunile vor fi introduse în scurt timp. Sancțiunile vor viza cel mai probabil companiile implicate în construirea Nord Stream-2.

Sputnik: În ceea ce privește confruntarea politică, cât de probabil este că amenințarea de sancțiuni a SUA împotriva „Nord Stream-2” se va revărsa în războiul tarifar?

Joachim Paul: SUA au majorat tarifele la brânza și vinul francez după ce Parlamentul francez a introdus o taxă pe servicii digitale, care vizează Google, Apple și Facebook.

Reținând acest lucru, este chiar probabil ca SUA să impună tarife altor produse germane. Cred că este necesară o taxă pentru servicii digitale. Companiile americane de tehnologie realizează profituri uriașe pe piețele europene.

Este timpul să discutăm dacă impozitarea care se bazează pe legi fiscale destul de vechi este încă justă și corectă. Rămâne de văzut cum reacționează Germania la această acțiune.

Dacă Germania decide să introducă tarife la produsele americane ca o contramăsură, probabil că s-ar putea încheia într-un război tarifar.

Sputnik: În opinia dumneavoastră, sancțiunile americane împotriva Germaniei ar putea duce ca Uniunea Europeană să se îndrepte spre înstrăinarea politică SUA?

Joachim Paul: Pe de o parte, credem că relația europeano-americană s-a răcit puțin în ultimii ani. Dar asta are doar legătură cu puternica retorică anti-Trump a administrației Merkel.

Zilele trecute, un sondaj a arătat clar că companiile americane sunt puțin mai reticente să investească în Germania, în special în statul meu, Renania-Palatinat. Dar asta are legătură cu infrastructura digitală, care nu este la nivel tehnic adecvat pentru o națiune industrială occidentală.

În general, a trata Europa ca partener egal înseamnă, de asemenea, a lua Europa mai în serios. Aceasta include respectarea politicilor europene, în special în ceea ce privește politica energetică.