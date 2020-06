Deputat PNL: Ciolacu doar mimeaza moțiunea de cenzura ca sa arate PSD ca merita sa conduca partidul

Un parlamentar liberal este convins că liderul PSD doar mimează lupta contra PNL, prin depunerea moțiunii de cenzură, ca să demonstreze partidului că merită șefia. Deputata Antoneta Ioniță (PNL) a apreciat joi că liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a anunțat moțiunea de cenzură cu un singur scop: să le demonstreze colegilor de partid că merită […] The post Deputat PNL: Ciolacu doar mimează moțiunea de cenzură ca să arate PSD că merită să conducă partidul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.