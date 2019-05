Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri, 15 mai, că Mihai Valentin Popa, deputat în Parlamentul României și președinte al Organizației Făgăraș a PSD și secretar executiv al Organizației Brașov din cadrul aceluiași partid, nu este vinovat de acuzațiile care i-au fost aduse de procurorii DNA Brașov: folosirea influenței ori autorității în scopul The post Deputat PSD, achitat de Curtea Suprema pentru acuzații de șantaj și folosirea influenței politice. Dosarul a fost instrumentat de DNA Brașov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.