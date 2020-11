Deputat PSD in stare grava din cauza COVID

Un deputat PSD este internat în stare gravă la spital, fiind infectat cu noul coronavirus. Deputatul PSD de Buzău Sebastian Radu se află în stare gravă în spital din cauza infecţiei cu SARS-COV-2, el fiind transferat de la Buzău la Spitalul Militar Central din Bucureşti, conform News.ro. The post Deputat PSD în stare gravă din cauza COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.