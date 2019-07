Deputat USR, VAL de plangeri la DNA, dupa ce a gasit indicii ale unor fapte de corupție grave la Spitalul Universitar din București

Deputatul Emanuel Ungureanu a spus, miercuri, că va depune plângere la DNA după ce în rezultatele rapoartelor Corpului de Control al MS întocmite la Spitalul Universitar, Agenția de Transplant, Spitalul Județean de Urgenăță Cluj a găsit indicii ale unor fapte de corupție grave.

Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că va face o serie de plângeri penale la DNA, întrucât în rezultatele rapoartelor Corpului de Control al Ministerului Sănătății, dispuse în urma verificărilor efectuate la Agenția de Transplant, Spitalul Județean de Urgență Cluj și Spitalul Universitar București a găsit „ indicii foarte clare de fapte de corupție foarte grave”.

Ungureanu a precizat că două din cele mai grave fapte cu caracter penal care se pot desprinde din aceste rapoarte sunt „abuzul în serviciu și falsul intelectual”.

„Mă refer atât la Agenția Națională de Transplant, cât și la Spitalul Universitar de Urgență București (...) Mai este de analizat ce se întâmplă la Spitalul Clinic Județean de Urgență (din Cluj - n.r) și acolo sunt abateri foarte grave ale managerului spitalului, despre care tot doamna Pintea promite public de vreo trei luni de zile că îl va schimba”, a spus, pentru MEDIAFAX, Emanuel Ungureanu.

„Voi face plângeri penale la DNA în completarea celor de la DIICOT, dar și în completarea celor depuse la DNA pe Agenția Națională de Tranplant deja și pentru Spitalul Universitar de Urgență București o plângere penală separată”, a precizat Ungureanu.

Parlamentarul a anunțat că pe 3 august va depune la DNA un denunț penal în baza rapoartelor în a căror posesie a intrat, întrucât, spune el, „ acolo (în rapoarte, n.r) am găsit indicii foarte clare de fapte de corupție foarte grave comise la Agenția Națională de Transplant și la Spitalul Universitar de Urgență București”.

Potrivit sursei citate, rapoartele vizează „munca corpului de control al Ministerului Sănătății din 2016 până astăzi”.

Acesta a menționat și faptul că situația din cadrul Agenției Naționale de Transplant ar trebui coroborată cu o altă plângere, pe care deputatul a făcut-o în urmă cu două săptămâni „pentru conflict de interese și fals intelectual”, completată cu solicitarea făcută miercuri, la DIICOT, „ca dosarul de mită, care conține sute de mii de euro, deci am adus documente foarte clare care arată modul în care medici din lumea transplanturilor primeau mită de la indrustria farma pe niște asociații și fundații profesionale”.

Ungureanu a declarat faptul că „aceste dosare ar trebui să se întâlnească la DNA pentru că DIICOT, cum am mai spus și în fața instituției, s-a dovedit a fi incompetentă sau indolentă în a trata denunțurile pe care le-am făcut eu încă din februarie 2018, iar unele sunt din 2014-2015. Nu au finalizat niciun rechizitoriu în niciunul din cele cinci dosare care s-au constituit în urma denunțurile mele”, informează deputatul.

Emanuel Ungureanu a conchis spunând că, în urma citirii acestor rapoarte, a putut concluziona faptul că „jaful generalizat din spitale s-a putut produce sub ochii indolenți ai unor miniștri ai sănătății sub ochii îngăduitori ai DNA și DIICOT și sub ochii închiși chiar ai SRI-ului, pentru că sunt competențe pe care SRI-ul le-a avut și le are pentru zona medicală și foarte mulți ani, aceste instituții pe care le-am enumerat nu și-au făcut datoria în mod evident”.

Deputatul a precizat faptul că rapoartele și răspunsurile la solicitările pe care le-a trimis Ministerului Sănătății cu mult timp în urmă le-a primit în cursul zilei de miercuri.

El a făcut chiar și o plângere împotriva Ministerului Sănătății și a ministrului Sănătății, Sorina Pintea, întrucât nu primise niciun răspuns pentru vreuna din solicitările sale, însă a anunțat că aceasta va fi retrasă joi.

Deputatul Emanuel Ungureanu depusese o plângere împotriva Ministerului Sănătății și a ministrului Sănătății, Sorina Pintea, întrucât nu a primit niciun răspuns la solicitările înaintate ministerului încă din martie 2019. „Am rugat-o pe doamna ministru să-mi pună la dispoziție mai multe rapoarte ale Corpului de control al ministerului respectiv rapoartele Corpului de Control de la Agenția Națională de Transplant, de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj și de la Spitalul Universitar București (…)S-ar putea că motivul pentru care nu mi s-a răspuns la această întrebare să fie unul cu caracter penal de data aceasta”, preciza Ungureanu.

Agenția de presă MEDIAFAX a solicitat Ministerului Sănătății, în cursul anului trecut , în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, concluziile controalelor efectuate în 2018 de Corpul de Control al ministrului Sănătății la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, nefiind remis, până la data transmiterii știrii, niciun răspuns oficial. Conform Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, Ministerul Sănătății ar fi trebuit să ofere un răspuns în cel mult 30 de zile de la depunerea solicitării.