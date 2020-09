Deputata PNL Adriana Saftoiu a fost muscata de un caine: 'Mi-am dat seama ca nu e de gluma. Sangeram din greu'

Deputatul PNL Adriana Săftoiu a fost muşcată duminică de un câine într-o zonă rezidenţilă din Băneasa. Ea are trei plăgi, una dintre ele este profundă.

Citește și: Prima piaţă agroalimentară cu produse exclusiv româneşti certificate se inaugurează în Capitală

Deputatul PNL Adriana Săftoiu a fost muşcată de un câine în timp ce se plimba în zona Greenfield din Băneasa, iar la Spitalul Matei Balş, unde i s-a administrat antirabic, a aflat că este a treia victimă, probabil, a aceluiaşi câine.

„Îmi făceam tura de paşi, mereu pe acelaşi traseu - Băneasa, zona Greenfield. Nu l-am auzit, nu l-am văzut, nu l-am simţit decât când m-a înhăţat. Am reuşit să mă desprind din colţii lui - un câine imens, negru cu alb, lăţos. Am continuat să merg cu faţa la el, încercând să îl alung. S-a oprit la câțiva metri şi m-a privit mârâind. Am reuşit să ajung la un Mega Image din cartier. Mi-am dat seama că nu e de glumă. Sângeram din greu”, a povestit Săftoiu pe Facebook.

Pentru că era la plimbare şi nu avea bani la ea, Adriana Săftoiu a primit îngrijire de la angajaţii unui magazin.

„N-aveam niciun leu la mine ca să cumpăr spirt. Dar am dat peste nişte oameni de treabă, mi-au dat sticla de pe raft şi am turnat din greu. Am oprit o maşină (să le dea Dumnezeu sănătate acelor doi tineri!), m-au dus până acasă, am pus niste bandaje, m-am urcat în maşina mea şi am mers direct la urgenţe la Elias. Trei plăgi, din fericire doar una profundă. De acolo, la Balş pentru antirabic. În faţa mea - încă trei persoane. Întreb dacă toată lumea stă pentru vaccin. Da. Iar doamna din faţă îmi spune că a fost muşcată în Băneasa, zona Greenfield spre Grădina Zoo. Îmi descrie câinele. Acelaşi. Ajung pe scaun. Medicul de gardă mă întreabă unde s-a întâmplat. După ce îi dau detaliile, imi spune: Sunteţi a treia persoană în două ore, din aceeasi zonă, muşcată de un câine cu aceleaşi semnalmente”, a precizat deputatul PNL.

Săftoiu a alertat Primăria sectorului 1. „E o zonă unde sunt mulţi copii, mai ales într-o zi însorită. Să sperăm că nu va mai exista nicio victimă”, a mai scris fosta consilieră a lui Traian Băsescu.