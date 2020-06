Deputatii au votat ca pensiile de peste 7.001 lei sa fie impozitate cu 85% pentru ce depaseste aceasta suma

Plenul Camerei Deputaţilor a dat, miercuri, vot favorabil proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, care are ca obiect de reglementare instituirea unei taxe pe veniturile şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă. Au fost înregistrate 307 de voturi "pentru" şi unul 'împotrivă'. Conform unui amendament de la PSD, PNL şi USR, "pensiile cu valoare de până la 2.000 de lei inclusiv nu se impozitează, cele cuprinse între 2.000 şi 7.000 se impozitează cu 10%, iar pensiile cu o valoare de peste 7.001 lei se impozitează cu 85% pentru ceea ce depăşeşte suma de 7.001 lei". Proiectul, adoptat de Senat în 2019, a fost susţinut în plen de toate grupurile parlamentare şi introduce noţiunea de "taxă pe veniturile din pensii şi indemnizaţii pentru limită de vârstă". Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a solicitat introducerea la plenul reunit de joi a acelui articol din lege care se referă strict la parlamentari. "Pentru a nu exista niciun dubiu de neconstituţionalitate, propun ca mâine, la plenul reunit, să introducem acest proiect strict pentru articolul care face referire la parlamentari, pentru că, aşa cum ştiţi, pentru parlamentari e nevoie de un plen comun care să modifice statutul parlamentarilor. (...) Pentru acest articol, plenul reunit să dea din nou un vot. În acest fel avem o lege constituţională, prin care eliminăm toate pensiile speciale din România", a spus Simonis. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, care a condus şedinţa, a anunţat că joi dimineaţă va fi o şedinţă video a Birourilor permanente reunite pe acest subiect. Deputatul USR Claudiu Năsui a amintit, în cadrul dezbaterilor, că în urmă cu trei ani a iniţiat, împreună cu grupul USR, un proiect de desfiinţare a pensiilor speciale, care propunea impozitarea unui prag de peste 3.500 de lei, apreciind că şi acest proiect este unul bun, pentru că "pensiile speciale sunt unele furate". "Susţinem principiul. (...) Dar ideea era să nu-l facem pe genunchi. Azi am aflat că vine acest proiect pe ordinea de zi, azi a fost o şedinţă fulger a Comisiei de buget (...) Nu ăsta este un mod corect de a impozita pensiile speciale, dar e bine că le impozităm. Pensiile speciale sunt un furt. Cei care le-au luat au avut suficientă influenţă prin PSD, PNL", a susţinut Năsui, care a acuzat că sistemul actual de pensii nu funcţionează. Deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu a subliniat că toate partidele au căzut de acord în comisie că este necesară impozitarea pensiilor speciale. "Din punctul nostru de vedere, legea este constituţională, pentru că am respectat prevederile din legea pensiilor publice, în sensul că şi pe aceste legi se urmăreşte practic aceeaşi impozitare până la pragul de 7.000 de lei", a spus fostul ministru al Muncii. Liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, a afirmat că "lucrurile nu puteau continua la nesfârşit aşa şi a adăugat că impozitarea pensiilor speciale "afectează şefimea". "Poate că nu ştiu dacă e important sau nu, faptul că există şi o schimbare de gardă la nivelul conducerii grupurilor şi sunt oameni ceva mai tineri, poate a contat şi astăzi luarea acestei decizii, care ne pune în cap, cu siguranţă, şi unii colegi, Dar cred că ceea ce se întâmplă astăzi nu trebuia să ţină de colegi, de şefi, de prieteni, trebuia să ţină de poporul român. (...) E miercurea albă, Parlamentul a recâştigat încrederea românilor", a spus Florin Roman. Liderul Pro România, Victor Ponta, a susţinut că i-a avertizat pe cei de la USR că proiectul lor a fost neconstituţional "şi că sunt păcăliţi de colegii de la PSD". "Singura soluţie corectă este impozitarea, o soluţie progresivă de centru-stânga, aşa cum se aplică în toate ţările moderne. (...) Prin acest proiect se elimină mari discrepanţe", a declarat Ponta. Deputatul UDMR Csoma Botond a amintit că parlamentarii Uniunii au susţinut desfiinţarea indemnizaţiilor speciale şi a adăugat că subiectul pensiilor speciale a fost folosit până acum mai mult în lupta politică internă. "De foarte mult timp am insistat în legătură cu desfiinţarea indemnizaţiilor speciale şi a pensiilor de serviciu, după aceea am discutat şi despre această taxare sau impozitare a acestor pensii speciale şi pensii de serviciu, dar de multe ori am observat că acest subiect a fost utilizat de către partidele politice mai mult în lupta politică internă. Şi, de fapt, partidele nu aveau acest interes de a rezolva odată pentru totdeauna această problemă. Acum am ajuns la un consens pe marginea acestui subiect. (...) Mă bucur că astăzi am ajuns la acest consens şi adoptăm o decizie care prezintă un interes major pentru societatea românească", a arătat deputatul UDMR. Viceliderul deputaţilor PMP, Petru Movilă, a amintit că parlamentarii formaţiunii au susţinut o astfel de iniţiativă şi au avut în acest sens un proiect de lege depus încă din 2016. "Proiectul nostru de lege nu a ajuns niciodată la plen. Dar astăzi avem cu toţii aceeaşi poziţie datorită CCR, care a spus că pensiile speciale sunt constituţionale, un drept câştigat nu poate fi luat. (...) Poate cu această decizie se pune capăt populismului", a spus deputatul PMP. Liderul grupului minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, a susţinut că acest tip de indemnizaţii şi pensii există în toată lumea democratică "şi au un sens". "În ceea ce priveşte felul în care s-a ajuns la discrepanţe enorme, chiar la nivelul acestor pensii speciale, aici suntem absolut de acord cu o formulă de tipul impozitării progresive", a adăugat deputatul. Principiul impozitării din legea pensiilor speciale trebuie extins şi în alte domenii, a declarat deputatul neafiliat Adrian Dohotaru. Camera Deputaţilor este for decizional, iar legea va fi transmisă spre promulgare. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * Cameră - Comisie: Pensiile de peste 7.001 lei se impozitează cu 85% pentru ceea ce depăşeşte această sumă