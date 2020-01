Deputatul ALDE Vaslui, Daniel Olteanu: 'Proiectele de infrastructura ale judetului, disparute sau subfinantate in bugetul Guvernului PNL'

Deputatul ALDE Vaslui, Daniel Olteanu, a declarat, vineri, că proiectele de infrastructură ale judeţului Vaslui, inclusiv drumul expres Tişiţa - Albiţa, sunt subfinanţate ori au dispărut din proiectul de buget pentru care PNL şi-a asumat răspunderea, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat de presă, parlamentarul afirmă că este pentru prima dată, în cei trei ani şi jumătate de când activează în Parlament, când un partid aflat la guvernare exclude de la finanţare proiecte de infrastructură din judeţul Vaslui, proiecte a căror finanţare fusese acceptată la negocierile privind susţinerea bugetului.

"După trei ani de eforturi, în care, prin sute de discuţii, dezbateri, adrese, mii de pagini consultate pentru a aduce argumente în acest sens, am reuşit demararea procedurilor pentru realizarea Drumului Expres Tişiţa - Albiţa, PNL a reuşit, pur şi simplu, să şteargă acest obiectiv din proiectul de buget, să-l facă dispărut. După ce ofertele pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate au fost depuse în august 2019, perioada de evaluare trebuie încheiată oficial în 14.02.2020, data din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, când trebuie desemnat câştigătorul, dintre cei doi ofertanţi, companii cu experienţă şi cu nume în piaţă. În aceste condiţii, decizia PNL de a exclude acest proiect, ca poziţie, în bugetul de stat, este una ruşinoasă, care demonstrează, încă o dată, că orice obiectiv pentru care, cu bună-credinţă, munceşti ani întregi, poate fi trecut pe linie moartă prin ambiţii politice. Ruşine!", se arată în comunicatul de presă citat.

Deputatul ALDE mai susţine că nu doar drumul expres Tişiţa - Albiţa "a fost trecut pe linie moartă", în condiţiile în care este pe un coridor european şi a fost votat ca prioritate şi în Parlamentul European, în urma unei rezoluţii prezentate de europarlamentarul PNL Marian-Jean Marinescu, ci şi centura ocolitoare a municipiului Huşi are zero lei alocaţi.

Daniel Olteanu, fost membru PNL, actualmente parlamentar ALDE şi preşedinte al organizaţiei judeţene a acestei formaţiuni politice, a criticat declaraţiile recente ale preşedintelui PNL Vaslui, Nelu Tătaru, care a afirmat recent că va acorda sprijin pentru susţinerea proiectului privind varianta ocolitoare a Huşiului.

"Preşedintele PNL Vaslui nu doar că nu a susţinut Varianta de Ocolire Huşi, unde principalul susţinător este primarul Ioan Ciupilan, dar a reuşit performanţa de a o aşeza în buget cu zero lei (dacă tot îşi arogă 'merite' în acest sens). În plus, Varianta de Ocolire Huşi nu este acum pregătită ca drum expres, aşa cum declară preşedintele PNL Vaslui, şi aşa cum am solicitat, prin includerea sa în proiectul Drumului Expres Tişiţa - Albiţa. Pentru alte două obiective de investiţii din judeţul Vaslui sumele alocate sunt ridicole: podul de la Crasna primeşte doar un sfert din suma necesară, în condiţiile în care executantul are capacitatea de a-l finaliza în 2020, iar Varianta de Ocolire Bârlad este şi ea subfinanţată, în condiţiile în care constructorul poate intra în teren imediat ce nu mai întâmpină piedici birocratice. Un alt obiectiv care, conform Master Planului General de Transport, ar fi trebuit să existe în buget în 2020, drumul TransRegio Iaşi - Vaslui - Bacău, este şi el dispărut, demonstrând, încă o dată, dezinteresul preşedintelui PNL Vaslui pentru infrastructura acestui judeţ", a mai spus Daniel Olteanu.

Deputatul ALDE le cere responsabililor PNL, în frunte cu ministrul Lucian Bode, ca "după răul făcut, să renunţe la a distruge tot ce s-a construit până acum şi să se asigure că în 14.02.2020 va fi desemnat un câştigător corect, de necontestat, al contractului pentru Studiul de fezabilitate aferent proiectului Drum Expres Tişiţa - Albiţa, "pentru că o perioadă de peste cinci luni este arhisuficientă pentru a se ajunge la o decizie pentru o procedură unde sunt doar doi ofertanţi; de asemenea, să i se asigure imediat front de lucru ofertantului câştigător".

"Să se asigure că declaraţia de presă a preşedintelui PNL Vaslui, Nelu Tătaru, conform căreia Varianta de Ocolire Huşi are profil de 'drum expres', nu este o minciună, o înşelătorie de joasă speţă, iar acest proiect este inclus, aşa cum e firesc, în obiectivul Drumului Expres Tişiţa - Albiţa. Să se asigure că obiectivele de investiţii din judeţul Vaslui primesc finanţare în mod real, nu conform prevederilor pentru care PNL şi-a asumat răspunderea, respectiv zero lei sau 25%). Să se asigure că este respectat Master Planul General de Transport nu doar în Transilvania sau Bucureşti, ci şi în Vaslui, şi mă refer punctual la obiectivele de investiţii care ţin de Variantele ocolitoare Vaslui, Bârlad şi Huşi, respectiv Drumul TransRegio Iaşi - Vaslui - Bacău", a mai afirmat liderul ALDE Vaslui.