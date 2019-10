Deputatul Alfred Simionis, noul presedinte interimar al Tineretului Social Democrat

„Am făcut primii pași în politică alături de multi colegi, în TSD, o adevărată familie politică. Tot în TSD am învățat ce înseamnă munca în echipă, ce înseamnă loialitatea și mai ales, am învățat valorile și principiile social democrației. Astăzi TSD are nevoie de reconstrucție. De aceea, am preluat conducerea interimară a TSD, după o discuție cu președintele partidului și colegii mei, angajandu-mă că într-un timp cât mai scurt să redevenim cea mai puternică structură politică de tineret din România. Le mulțumesc pentru încredere și îi asigur că TSD își va regăsi spiritul care ne-a condus de atâtea ori la victorie”, a scris deputatul Alfred Simionis pe contul său de Facebook.