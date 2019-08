Deputatul Camelia Gavrila: Etape in evolutia si modernizarea invatamantului rural - FOTO

Deputatul Camelia Gavrila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente de emotie si implinire pentru scolile din Comuna Ion Neculce. In continuitatea lucrarilor de modernizare ale scolilor din satele Razboieni si Buznea, pe care le-am sustinut de-a lungul timpului in calitate de inspector scolar general, astazi consemnam, ca intr-o pagina de cronica de rezonanta straveche, finalizarea Scolii Primare Ganesti, proiect de suflet spre care m-am orientat cu preocupare si consecventa, pentru primirea in ritm rapid a avizelor educationale, pentru finalizarea demersurilor la nivel national, astfel incat admiram acum un edificiu scolar adecvat secolului XXI. Reabilitarea, modernizarea aspectului si a conditiilor de studiu, dotari necesare si un ambient education ...