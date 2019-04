Deputatul Florin Roman, vicepreședinte PNL: 'PSDragnea taie medicamentele bolnavilor pentru plata salariilor'

Deputatul PNL Florin Roman susține că e haos total în sistemul medical. Asta deoarece managerii de spitale trebuie să suporte creșterea de 25% din diferența față de salariul prevăzut în legea 153/2017 pentru anul 2022 pentru toate categoriile de personal, cu excepția medicilor și a asistenților, din veniturile proprii provenite din efectuarea serviciilor medicale decontate de Casa de Sănătate!

„Nu prin transferuri din bugetul Fondului national unic de asigurări de sanatate, așa cum se aloca pentru medici și asistenți.

Așadar, spitalele sunt obligate sa taie sumele pentru medicamente, materiale sanitare, aparatura medicală, alimente, utilități pentru a plăti majorările salariale promise de Dragnea. Mai mult decât atât, sumele care merg in salarii cresc anual pana in 2022, ceea ce va determina imposibilitatea plății salariilor și a achiziționării de medicamente pentru pacienți. Deja in mai multe spitale din țara, pacienții sunt puși sa aducă medicamentele de acasa. Tot din venituri proprii, spitalele sunt obligate sa achite contravaloarea tichetelor de vacanta și a normei de hrana.

Asta acolo unde exista venituri proprii ca nu toate spitalele înregistrează venituri din care sa poata supraviețui. Managerii de spitale spun ca decizia guvernului va duce la acumularea de datorii impresionante care vor bloca activitatea medicală. In cazul in care sumele pentru salarii nu vor fi preluate la bugetul Casei de Sanatate, spitalele vor intra in colaps financiar”, a susținut deputatul PNL Florin Roman.