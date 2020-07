Deputatul Marius Bodea s-a inscris oficial in USR

Fostul lider al filialei municipale PNL Iaşi deputatul Marius Bodea a anunţat, marţi, că s-a înscris în USR, după ce, în urmă cu câteva săptămâni, Alianţa USR-PLUS l-a nominalizat pentru şefia Consiliului Judeţean Iaşi.

Deputatul Marius Bodea, care a demisionat din PNL după cooptarea edilului Mihai Chirica în rândul liberalilor, a anunţat marţi că este "oficial membru al Uniunii Salvaţi România".

"Am ales USR după ce liderii partidului în care m-am format şi-au trădat la modul cel mai sfidător principiile prin racolarea pesedistului Mihai Chirica şi a mafiei din jurul lui. Nu am putut accepta acest compromis pentru că ar fi însemnat să îmi încalc propriile principii şi valori, ar fi însemnat să îi trădez, la rândul meu, pe toţi colegii şi pe toţi ieşenii care şi-au pus speranţa în mine. Am ales să fiu membru USR pentru că aceasta este alternativa reală la PSD şi la tot ceea ce înţelegem noi prin pesedism", a declarat deputatul Marius Bodea.

La rândul său, liderul USR Iaşi, deputatul Cosette Chichirău a declarat că alături de Marius Bodea s-au mai înscris în USR doi foşti consilieri liberali, Etienne Ignat şi Răzvan Timofciuc.

Deputatul Cosette Chichirău, candidatul USR-PLUS la primăria Iaşi, a precizat că obiectivul Alianţei USR-PLUS este "eliberarea administraţiei Iaşiului de mafii şi cumetrii".

"Pentru a ne atinge obiectivul, avem nevoie de toate forţele curate din societate şi din politică, care au luptat în ultimii ani împotriva mafiilor din jurul Primăriei şi Consiliului Judeţean Iaşi. Alăturarea lui Marius Bodea şi a consilierilor locali Etienne Ignat şi Răzvan Timofciuc ne duce mai aproape de unificarea tuturor forţelor reformatoare din Iaşi”, a declarat Cosette Chichirău, preşedinte USR Iaşi.

Partidul Împreună Pentru Moldova, cu care USR-PLUS a negociat în ultimele luni o posibilă alianţă, a anunţat că va avea candidaţI proprii atât la Primăria Iaşi, cât şi la Consiliul Judeţean.