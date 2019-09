Deputatul Petru Movila cere audierea ministrului Transporturilor pentru nerespectarea proiectului Autostrazii Iasi -Targu Mures

s604x0 Petru Movila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul Petru Movila a solicitat audierea ministrului Razvan Cuc in cadrul Comisiei de Transporturi si Infrastructura a Camerei Deputatilor. Din cauza gestionarii defectuoase a implementarii investitiei Autostrazii Iasi – Tg. Mures, parlamentarul considera ca este cazul ca acesta sa explice de ce, la aproape un an de la promulgarea Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi-Targu Mures, Autostrada Unirii, inca mai discutam despre licitatii si documentatii, in loc sa asistam la constructia efectiva a autostrazii. Deputatul Petru Movila propune alocarea unor indemnizatii pentru cresterea nepotilor „Am solicitat audierea ministrului Razvan Cuc ...