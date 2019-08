Deputatul Petru Movila, dupa cumplitul accident de la Tulcea: ''Guvernul nu-si face treaba decat impins de la spate de tragedii''

Petru Movila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul Petru Movila sustine, intr-o postarea facuta pe o pagina de socializare, ca Guvernul nu isi face treaba decat dupa ce in Romania au loc nenumarate accidente si tragedii precum cel de la Tulcea, in care un sofer inconstient, aflat la volanul unui autoturism goneste fara limita in timp ce se afla live pe . De asemenea, deputatul precizeaza ca in 2018 a depus in Parlament o propunere legislativa privind interzicerea live-urilor in timpul condusului, un proiect pe care Guvernul l-a avizat negativ la acel moment. ''Guvernul nu-si face treaba decat impins de la spate de tragedii. Acum un an am depus o propunere legislativa privind interzicerea live-urilor in timpul condusului, un p ...