Deputatul Petru Movila propune un proiect de lege privind protectia profesorilor

Petru Movila 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parlamentarul iesean Petru Movila a initiat un proiect legislativ prin care a cerut protectia cadrelor didactice. Presedintele organizatiei PMP Iasi a aratat ca va initia un proiect prin care agresorii cadrelor didactice sa fie acuzati de ultraj, fapta mult mai dura si pentru care pot raspunde altfel in fata legii. Citeste si: Petru Movila, deputat PMP Iasi: "Este al doilea pas important pentru proiectul Autostrazii Iasi - Tg. Mures" "Imediat dupa Paste voi propune un proiect de lege, prin modificarea Codului Penal, prin care agresorii cadrelor didactice, fie ca vorbim de profesorii care activeaza in timpul programului normal de invatamant, fie de cei care sunt in activitati extracurril ...