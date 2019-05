Deputatul Petru Movila: "PSD isi aduce aminte de Autostrada Iasi – Tg.Mures numai in campanii!"

Petru Movila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu regularitate, in fiecare campanie din 2012 in prezent, PSD a taiat o panglica sau a semnat un document important referitor la autostrada A8. Si in acest an, pastrand traditia mincinoasa, Ministrul Transporturilor (MT), Razvan Cuc si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga au semnat contractul pentru reactualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Tg. Mures-Tg. Neamt. Binenteles, mini-ceremonia a fost in prezenta lui Maricel Popa, presedintele PSD Iasi, cel care acum ceva vreme anunta ca autostrada nu este necesara. „Intr-o zi care trebuia sa fie dedicata in totalitate sarbatoririi Europei si Romaniei, un popor intr ...