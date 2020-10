Deputatul PMP Ionut Simionca deschide lista de candidati ai organizatiei judetene Bistrița-Nasaud pentru Camera

PMP Bistriţa-Năsăud a depus marţi, la Biroul Electoral Judeţean (BEJ), lista de candidaţi ai partidului pentru alegerile parlamentare, primul loc la Camera Deputaţilor fiind ocupat de actualul deputat şi preşedinte al organizaţiei judeţene, Ionuţ Simionca.

Simionca a declarat, la ieşirea de la BEJ, că lista de candidaţi propusă de PMP este formată din "oameni oneşti şi harnici" şi s-a autocaracterizat drept "cel mai harnic parlamentar al judeţului Bistriţa-Năsăud" în legislatura 2016-2020.

Citește și: DNA, lovitură cruntă pentru fostul ministru al sănătăţii. Suspiciuni de săvârşire a unor fapte de corupţie, în contextul comercializării de bunuri de uz medical



"Este o listă de oameni oneşti, oameni harnici, care au muncit în această campanie foarte mult şi care au primit sprijinul cetăţenilor, fiecare unde a candidat. Este important să ştiţi că eu, în Parlamentul României, am fost pe departe cel mai harnic parlamentar al judeţului Bistriţa-Năsăud. Am avut peste 160 de propuneri legislative, din care 20 au devenit legi. Am luat cuvântul şi am luptat pentru bistriţeni de la tribuna Parlamentului de peste 240 de ori. Am încercat să îi reprezint pe bistriţeni cu onestitate, cu demnitate şi să îi pun pe primul loc. Pentru mine, bistriţenii au fost pe primul loc", a spus Ionuţ Simionca.



Liderul PMP Bistriţa-Năsăud a mai precizat că au fost adunate peste 7.000 de semnături de susţinere.



La Senat, cel care deschide lista de candidaţi este prim-vicepreşedintele PMP Bistriţa-Năsăud, Caius Cârcu.