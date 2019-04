Deputatul PMP Petru Movila a depus un proiect de lege pentru ca persoanele decedate in strainatate sa fie transportate in tara pe cheltuiala statului

Petru Movila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cazul deceselor romanilor in strainatate, statul roman nu deconteaza nimic din costul procedurilor de repatriere, care de cele mai multe ori sunt de ordinul a catorva mii de euro. De multe ori, rudele celor decedati recurg la mila publica pentru a-si putea aduce mortii acasa. Deputatul PMP Petru Movila a depus la Parlament un proiect de lege prin care statul roman va suporta aceste cheltuieli daca propunerea va fi adoptata. „Conform unui raport prezentat de Organizatia Natiunilor Unite (ONU) la finalul lui 2016 privind migratia la nivel international, Romania ocupa locul 4 in Europa raportat la numarul de cetateni care traiesc in afara tarii. Concret, cifrele ONU sustin faptu ...