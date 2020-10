Deputatul PNL Cezar Preda anunta ca se retrage din politica: "E momentul sa vina oamenii tineri"

Cezar Preda, unul dintre cei mai vechi politicieni din PNL, a anuntat, luni seara, ca se retrage din politica. Deputatul liberal este la al patrulea mandat, fiind membru in Camera Deputatilor in ultimii 16 ani, din 2004 pana in acest an. A fost deputat de Buzau intre 2004 si 2016, ales apoi in 2016 ca deputat de Dambovita, pe listele PNL.