Deputatul PSD Camelia Gavrila, la dezbaterea motiunii impotriva ministrului Educatiei: 'Rabdarea pe care am dovedit-o nu mai exista'

PSD a dat soluţii respinse de nenumărate ori de Guvern, iar moţiunea simplă împotriva ministrului Educaţiei, un procedeu democratic, este şi un prilej de dialog, a declarat luni deputata social-democrată Camelia Gavrilă.

"Reamintesc doamnei ministru că PSD a avut o abordare constructivă, am votat Guvernul în condiţii dificile, am votat starea de urgenţă, starea de alertă, nenumărate ordonanţe de urgenţă. (...) A fost un timp de aşteptare, de răbdare, de toleranţă, tocmai pentru că situaţia cu care ne confruntăm este foarte complexă. Sistemul pe care îl coordonaţi e foarte complex (...). Acest sistem atinge întreaga societate. (...) Noi am dat soluţii nenumărate pe care de multe ori Guvernul dumneavoastră le-a respins", a spus Camelia Gavrilă la dezbaterile pe marginea moţiunii simple pe educaţie intitulate "Pas cu pas am ajuns în colaps educaţional - PNL a creat România NeEducată", potrivit agerpres.ro.

Potrivit acesteia, "răspunsurile parţiale" date în plen de ministrul Educaţiei au adus o serie de clarificări, dar, pe de altă parte, au "dat sentimentul unei zone de dialoguri paralele".

"Răbdarea pe care am dovedit-o nu mai există acum. (...) A fost o succesiune de decizii controversate, de ordine care s-au anulat de la un moment la altul, de imperfecţiuni, de confuzii, de anunţare a unor măsuri înainte ca ele să aibă substanţa legală. Un diletantism care a creat sursă de confuzie. (...) Este cazul să ieşim din această nedeterminare şi să abordăm serios, profesionist, problema educaţiei", a afirmat deputata PSD.