Deputatul PSD Costel Lupascu, reactie dupa ce a fost reclamat la BEC de PNL: Mesajul publicat pe Facebook NU a fost dupa incheierea campaniei electorale

Deputatul PSD Costel Lupaşcu reacţionează după ce organizaţia PNL Botoşani a depus, sâmbătă, o plângere la Biroul Electoral Judeţean împotriva sa, acuzându-l de propagandă electorală după încheierea campaniei electorale.

"PSD Botoșani prezintă adevărul și situația reală privind plângerea depusă de PNL Botoșani la Biroul Electoral Județean privind împotriva deputatului PSD Costel Lupaşcu, pe care îl acuză de propagandă electorală după încheierea campaniei electorale.

Am publicat pe propria pagină de socializare un mesaj pentru susținerea candidatului PSD la alegerile prezidențiale pe 23 noiembrie la ora 06:50, ceea ce se poate observa și în imaginea postării, așadar înainte de ora 07:00 atunci când oficial se închide campania electorală.

Niciodată nu am făcut, nu fac și nu voi face nici o acțiune menită să încalce legislația electorală în vigoare.

PNL Botoșani în lipsă de proiecte pentru județul Botoșani după ce au preluat guvernarea aruncă cu noroi și depun plângeri fără niciun temei real.

Exemplul este preluat de la șeful lor de partid, actualul prim ministru Orban care i-a făcut plângere penală primului ministru și s-a dovedit că nu a avut niciun temei legal și care a amenințat înainte de a ajunge la putere cu cătușele pe toți membrii PSD.

Așa știu liberalii să facă politică. Realizări zero, banii privind investițiile aflate în desfășurare prin programele de dezvoltare locală, zero alocări, majorări de venituri zero, dezbatere reală în fața oamenilor cu principalul contracandidat, zero.

Păcat că niște incompetenți PNL ajung să gestioneze treburile țării.

Dacă nu se pricep la legislația electorală, la rețele de socializare, la respectarea legii și corectitudine să vină la mine să îi învăț.

Dornici de a fi pe prima pagină a ziarelor, cei de la PNL continuă o campanie mincinoasă. Din păcate, cei de la PNL nu înțeleg că cetățenii nu au încredere în ei!

Liberalii nu se gândesc niciodată la cetățeni și la binele României ci la propriul interes și la propriul buzunar, încercând să dezinformeze într-un mod mincinos. Astfel își dovedesc incompetența și ineficența caracteristică. În rest, cei de la PNL sunt capabili doar minciună, scandal și demagogie!", precizează deputatul, într-un comunicat de presă.