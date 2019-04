Deputatul Robert Turcescu: Va dura multi ani sa reparam tot ce s-a strambat in jurul nostru, dar alta sansa n-avem. E acum ori niciodata!

"Statul ca entitate SE DISTINGE de funcționarii care ocupă anumite funcții la un moment dat în aparatul său birocratic și, din acest punct de vedere, statul are suveranitate și asupra acestora. Prin funcționari se înțelege orice demnitar, inclusiv președintele, prim-ministrul, miniștrii, etc. Definirea funcțională subliniază ideea că statul este o sumă de instituții care îndeplinesc un anumit scop sau obiectiv". (Wikipedia)



Avem noi azi un scop? Un obiectiv? Un proiect de țară (de stat)? Avem un aparat birocratic funcțional? Și, la urmă urmei, avem UN STAT?

Sau suntem prizonierii unor găști care se lupta doar pentru putere?



De ce am ajuns să ne temem de PERSOANELE care vor ocupă vremelnic funcții în aparatul birocratic dacă pretindem că trăim într-un stat de drept? Cum am ajuns aici și, mai ales, cum schimbăm actuală stare de fapt?

Până când nu vom găși răspunsurile la aceste întrebări vom fi obligați să trăim cu spaime gen Dragnea, Nicolicea, Toader și așa mai departe.



România are nevoie de o repoziționare corectă în matricea funcțională a aparatului birocratic unde ierarhiile de funcții sînt respectate și, desigur, nepersonalizate. Cu alte cuvinte, să nu conteze CINE ocupă la un moment dat o funcție, dar să fie respectată fișa postului. Abia atunci vom ieși din starea de anomie socială în care ne zbatem acum și vom evita disoluția statală.



Cum se face asta? Prin legi clare, prin politici publice predictibile, prin reforma politică. Acum suntem mai derutați că oricînd, mai puțin coezivi chiar decât în primii ani de după căderea comunismului. Nicolicea și cei că el nu reprezintă decât spaimele generate de prea mulți ani în care am trăit coșmarul unor abordări greșite față de ideea de stat democratic. Suntem pe buza prăpastiei din acest punct de vedere: e ori, ori!



Sau încercăm să redefinim paradigma social-politică în care trăim azi, sau ne putem lua adio de la viață democratică. E nevoie de implicare și de curaj, e nevoie de reforme durabile și de cîteva proiecte de țară clar definite care să fie puse în practică fără compromisuri.



Reforma statului român trebuie să înceapă cu schimbarea atitudinii față de muncă și față de mediul privat. Fără asistați sociali, fără aristocrație bugetară, cu grijă față de creatorii de valoare adăugată, cu preocupare pentru învățămînt și sănătate. De aici apar, că o consecință firească, și bugete mai mari, și un stat mai suplu, și un mediu privat competitiv, și oameni mai pregătiti, și un popor mai sănătos.



Va dura mulți ani să reparăm tot ce s-a strâmbat în jurul nostru, dar altă șansă n-avem. E acum ori niciodată!” - se arată în mesajul transmis pe Facebook de Robert Turcescu.