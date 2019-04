Deputatul Stelian Ion (USR), despre nominalizarile PSD - Nicolicea este cosmarul justitiei. Brailoiu este zero barat

„Din lac în puț. Nicolicea este coșmarul justiției. Cu o pregătire juridică precară, având facultatea de drept făcută pe bani, prin corespondență, dar cu aere de mare jurist, Nicolicea s-a remarcat prin atitudinea lui sfidătoare, arogantă și extrem de agresivă. Are o inteligență malefică, este un personaj toxic cu care nu se poate discuta. Creează tensiuni inutile vrând de fiecare dată să pară mai deștept decât este în realitate, face paradă cu bruma sa de cunoștințe juridice, nu suportă să fie contrazis, are atitudine de torționar, își terorizează angajații pe care îi are în surbordine. Este genul de pesedist care nu doar că este obedient în atacul împotriva justiției și magistraților, pe care îi urăște sincer pentru că sunt mai deștepți și mai pregătiți ca el, dar poartă această luptă împotriva justiției cu o bucurie sadică. Îi place. La fel cum i-a plăcut să facă toate acele amendamentele la legea recursului compensatoriu care a eliberat infractorii periculoși din penitenciare. La fel cum i-a plăcut în anii '90 să ceară declararea Regelui Mihai ca persona non grata. Vestea bună este că, în primă fază, dl. președinte Iohannis îl poate respinge ca ministru.



Vestea proastă este că PSD-ul poate recurge la tertipul restructurării Guvernului pentru a nu mai avea nevoie de semnătura Președintelui. Brăiloiu este zero barat. Nu gășești CV-ul lui pe nicăieri. Este omul fără CV, lipsit de educație și bun-simț. Cele mai mari merite ale lui ca parlamentar au fost insultele grotești, de interlop, adresate colegei noastre, d-na senator Florina Presadă, în plenul Senatului, agresiunea fizică asupra colegului nostru, deputatul Iulian Bulai, semnele obscene pe care le-a arătat apoi în plenul Camerei Deputaților. Atâta îl duce capul. Este suficient pentru a fi ministru într-un guvern PSD. Cu o avere colosală pe care unii o adună în generații, prin multă muncă, ori prin talentul sau sclipirea minții lor, iar alții prin furtișaguri, combinații ori prin însoțirea cu doamne bătrâne și bogate, acest om de afaceri constanțean mai are marea calitate de a fi bun prieten cu Radu Mazăre, infractorul care a jefuit Constanța, spoliind-o de cele mai mari suprafețe de spații verzi, de plaje și faleze. Sunt prieteni de clan din Republica Mazăre. Omul, în baza aceluiași CV inexistent a fost la un moment dat prefect de Constanța. Mă opresc aici din scris pentru că am o senzație de greață profundă, îmi vine efectiv să vărs... Aici a ajuns România. Cu astfel de ”patrioți” la conducere”, a declarat Stelian Ion.