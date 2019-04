Deputatul Tudor Ciuhodaru: Aceasta legea va salva vieti. Vreau toleranta zero pentru violenta

Tudor Ciuhodaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aceasta legea va salva vieti. Vreau toleranta zero pentru violenta. Viata personalului medical si a celui didactic trebuie sa fie protejata. Am tratat si tratez in UPU multe astfel de cazuri. Ultimul a fost chiar in aceste zile. Atacurile cu sabia au ajuns sa nu mai fie o raritate. Proiectul meu de lege (pentru care am cerut adoptarea in procedura de urgenta) prevede o noua incadrare juridica -cea de ultraj -precum si inasprirea pedepselor pentru cei care agreseaza personalul medical sau didactic aflat in exercitarea atributiilor de serviciu. Apreciem ca acest lucru va duce la descurajarea unor astfel de situatii si va permite cadrelor medicale si didactice sa poata actiona eficient in interesul pacie ...