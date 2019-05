Deputatul Tudor Ciuhodaru: Solicit adoptarea de urgenta! Aceasta lege va salva vieti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Solicit adoptarea de urgenta! Aceasta lege va salva vieti. Viata personalului medical si a celui didactic trebuie sa fie protejata. Pana cand nu va fi adoptata colegii mei si personalul didactic vor fi in continuare victimele agresiunilor. Ultimul caz a fost chiar in aceste zile. Colegul meu, medicul Dragos Barca, a fost atacat si lovit in timp ce era de garda la UPU. Nimeni nu mai este in siguranta! Proiectul meu de lege (depus pe 24.04.2019, pentru care am cerut adoptarea in procedura de urgenta) prevede o noua incadrare juridica -cea de ultraj -precum si inasprirea pedepselor pentru cei care agreseaza personalul medical sau didactic aflat in exercitarea atributiilor de serviciu. Apreciem ca acest lucru va duce la descurajarea u ...