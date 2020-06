Deputatul umanist Grațiela GAVRILESCU inițiaza un proiect de lege prin care societațile comerciale sunt incurajate sa angajeze pensionari

Deputatul umanist Grațiela Gavrilescu inițiază un proiect de lege prin care societățile comerciale sunt încurajate să angajeze pensionari, care la rândul lor doresc să își continue activitatea în domeniile în care au experiență.

„Se tot discută, în aceste zile, despre incapacitatea Executivului de a majora pensiile conform legii și se încearcă, în mod odios, acoperirea acestei neputințe tocmai prin responsabilizarea, prin învinovățirea celor văduviți de acest drept, inoculându-se idea că cine insistă asupra respectării legii nu înțelege situația critică în care ne aflăm și contribuie la adâncirea ei.Pensionarii acestei țări nu au de ce să se simtă vinovați, ci dimpotrivă: ei au așezat, la propriu, temelia economiei și infrastructurii acestei țări, ei au contribuit la bugetul ei iar țara le este datoare cu condiții decente de viață”, a explicat Grațiela Gavrilescu.Experienţa profesională dobândită de persoanele pensionate reprezintă o resursă naţională obiectivă, uşor de fructificat şi extrem de utilă economiei şi societăţii româneşti în ansamblu.Proiectul de lege este primul dintr-un pachet legislativ și va fi depus la Parlament în cursul săptămânii viitoare. În scurt timp va urma un alt proiect de lege, dedicat tinerilor sub 35 de ani și în special celor căsătoriți, care au și copii, și care doresc, dar nu au posibilitatea să își achiziționeze o locuință nici măcar prin programul Prima casă.Partidul Puterii Umaniste Social Liberal își dorește păstrarea unității și echilibrului social, respectarea tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și, nu în ultimul rând, a tradițiilor, care ne-au ținut uniți ca națiune.„Sper ca întreg spectrul politic să o susțină, având în vedere beneficiile pe care le va aduce atât pensionarilor, cât și societăților comerciale și tinerilor angajați ai acestora, lipsiți de experiență și de avantajul de a fi avut modele profesionale la care să se raporteze. Am încredere că aceste demersuri, normale într-o societate în care (încă) ne pasă unora de ceilalți vor fi susținute de întreg spectrul politic parlamentar, inclusiv de colegii aflați la putere, care, în campania prezidențială, le-au promis românilor, chiar prin vocea candidatului lor, O ROMÂNIE NORMALĂ!”, conchide deputatul Grațiela Gavrilescu.Redăm, mai jos, conținutul proiectului de lege:Parlamentul României adoptă prezenta lege:Societățile comerciale cu capital privat, care, la finalul ultimului an fiscal, au avut o cifră de afaceri de 5 000 000 lei, pot angaja, din rândul pensionarilor, cu contract individual de muncă, persoane cu experiență, cu titlul de consilier în domeniile de activitate ale societății comerciale respective.(1) Pentru persoanele angajate conform prevederilor art.1, nu se datorează contribuțiile de asigurări sociale și contribuția de asigurării de sănătate pentru partea din salariu mai mică sau egală cu câștigul salarial mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.(2) Numărul persoanelor care beneficiază de prevederile alin. (1) se stabilește astfel:a) Dacă societatea comercială, care are o cifră de afaceri mai mare de5 000 000 lei, are mai puțin de 5 angajați, unul dintre aceștia trebuie să fie pensionar.b) Dacă societatea comercială, care are o cifră de afaceri mai mare de5 000 000 lei, are mai mult de 5 angajați, paritatea nu poate fi mai mare de un consilier pensionar raportat la un număr de 5 persoane care nu au atins pragul vârstei de pensionare.c) Societățile comerciale cu capital privat, care au o cifră de afaceri mai mică de 5 000 000 lei, pot angaja consilieri pensionari astfel:1. societate comercială cu un număr mai mic de 10 angajați - paritatea este de un consilier pensionar raportat la un număr de 3 persoane care nu au atins pragul de pensionare.2. societate comercială cu un număr mai mare de 10 angajați - paritatea este de un consilier pensionar raportat la un număr de 5 persoane care nu au atins pragul de pensionare.(3) În cazul angajării mai multor pensionari consilieri nerespectând paritatea conform prevederilor art.4 – alin (2), al prezentei legi, societatea comercială va achita contribuția socială pentru fiecare consilier pensionar angajat peste numărul prevăzut în prezentul articol.(4) Competența constatării neîndeplinirii obligațiilor rezultate din prezenta lege revine Inspecției Muncii.Prezenta Lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.