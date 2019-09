Deputatul USR Stelian Ion intra oficial in competitie pentru primaria Constanta

Îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de primar al Municipiului Constanța. În acest scop, m-am înscris în campania internă a USR Constanța pentru desemnarea candidatului pentru funcția de primar. Sunt mai hotărât ca oricând să smulg Constanța din ghearele hidrei pesediste care a sufocat și a ținut în loc orașul acesta zeci de ani de-a rândul. Avem șansa istorică de a salva acest oraș și de a-i reda strălucirea.



De ce Constanța? Pentru că este orașul în care m-am născut, am crescut, am învățat, am muncit și mi-am întemeiat familia. Constanța este casa mea. Acest oraș mi-a oferit cele mai frumoase clipe, de el mă leagă cele mai frumoase amintiri. Din păcate, dintr-un oraș înfloritor, Constanța a ajuns o ruină, iar imaginea Cazinoului a devenit simbolul hoției și al incompetenței cu care PSD-ul a administrat acest oraș atâta amar de vreme.



De ce primar? Nu este o funcție la care am visat, la fel cum nu a fost nici funcția de deputat, dar este singura șansă de a salva acest oraș. Am intrat în USR în 2016 în momentul în care am conștientizat că procesele pe care le-am câștigat împotriva abuzurilor primăriei, protestele pe care le-am organizat pentru salvarea ultimelor spații verzi din oraș, demersurile civice pe care le-am făcut alături de colegii din Asociația Verde Urban nu erau de ajuns. Abuzurile acestea au continuat și continuă și acum, iar singura cale eficientă de a le curma este cea politică, prin preluarea administrării acestui oraș. Am evaluat atent șansele unei astfel de candidaturi și cred că sunt singurul care pot învige PSD-ul. Un candidat unic din partea opoziției la Constanța ar spulbera gașca pesedistă.



Acest lucru este valabil în multe municipii din țară, inclusiv în București. De aceea, îi chem alături de mine pe toți cei care își doresc binele Constanței! Haideți să nu ne încurcăm în socoteli mărunte și să nu irosim șansa asta! Am dus timp de trei ani de zile o luptă crâncenă în Parlament cu Nicolicea și Iordache. Nu i-am slăbit o clipă, nu i-am lăsat să-și facă de cap. Din 2020 vor fi îndreptate legile justiției, se va trece la o etapă de reconstrucție din temelie a societății noastre. Am lucrat împreună cu colegii juriști din USR la programul de reformă constituțională și la capitolul ”justiție” din viitorul program de guvernare. Rămân în continuare în această echipă de care mă simt atât de atașat, vom veni cu idei de eficientizare a justiției, dar, în plus, îmi asum încă o luptă, aceea pentru Constanța.



Întotdeauna am răzbit acolo unde a fost mai greu și le-am demonstrat tuturor celor care îmi spuneau că nu se poate, că se înșală. Vom face din Constanța, orășel prăduit și prăfuit de provincie, un oraș european, modern, strălucitor, în care să îți placă să trăiești, un oraș fermecător, verde, viu.