Deputatul Vasile Citea: Guvernul PSD respecta Programul de Guvernare! Pensionarii Romaniei sunt respectati !

Vasile Citea

Dragi colegi, luna septembrie corespunde cu implementarea de catre Guvenul Romaniei a unor noi masuri sociale care au ca obiect imbunatatirea conditiilor de trai pentru pensionarii din Romania. Iata ca, desi opozitia are ocupata agenda politica doar cu actiuni de campanie cautand sa maximizeze rezultatul la scrutinul prezidential dar ignorand, ca de obicei, nevoile romanilor, Guvernul PSD arata seriozitate prin indeplinirea programului de guvernare la termenele asumate. In acest sens, prin cresterea pensiilor de stat, din septembrie 2019, punctul de pensie a fost majorat la 1265 de lei, urmand ca valoarea acestuia sa ajunga in 2020 la 1775 de lei. Facand o comparatie cu valoarea punctului din anul ...