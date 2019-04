Deputatul Vasile Citea, premiera in sanatate: Centrul Neuroexcelenta, unic in Romania, va functiona la Spitalul Clinic de Urgente ,,prof. univ. dr. Nicolae Oblu”

Vasile Citea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul iesean Vasile Citea afirma, intr-o postare, ca Iasul va gazdui un centru de neuroexcelenta unic in Romania. Centrul va functiona in cadrul Spitalului Clinic de Urgente ''prof. univ. dr. Nicolae Oblu'', iar toti pacientii vor beneficia gratuit de aceasta aparatura extrem de performanta. '' Centrul Neuroexcelenta, unic in Romania, va functiona la Spitalul Clinic de Urgente ,,prof. univ. dr. Nicolae Oblu”. Toti pacientii pot beneficia gratuit de toata aceasta noua aparatura ultraperformanta. Am dovedit ca se poate face medicina de inalta performanta si la noi. Colegii mei fac chiar acum operatii unice in lume utilizand robotul Mazor X. Vom fi primul spital din Roma ...