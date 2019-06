Deputatul Vasile Citea: "PSD continua programul de guvernare"

Vasile Citea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Cea de-a treia motiune de cenzura depusa impotriva Guvernului Dancila a fost astazi respinsa in Parlamentul Romaniei. Acest eveniment deosebit de important privind stabilitatea politica din Romania a aratat ca PSD trebuie sa continue programul de guvernare si sa implementeze, pana la finalul mandatului, masurile sociale, economice si administrative pe care si le-a asumat in campania din 2016. De cealalta parte, opozitia si-a aratat neputinta politica. Este clar pentru toata lumea ca aceste demersuri, ale opozitiei, de a depune motiuni de cenzura impotriva Guvernului sunt menite sa denigreze imaginea PSD si au doar rol de consolidare a propriei imagini politice in randul electoratului. Daca si-ar fi ...