Deranjat ca a fost trezit de sistemul RoAlert un barbat i-a injurat pe cei de la ISU - Raspunsul fabulos dat de salvatori

Un barbat deranjat ca a fost trezit din somn de o alerta primita prin sistemul Ro Alert le-a scris celor de la ISU "Bucovina" Suceava, scrie ziare.com

Acesta i-a injurat, pe Facebook, iar salvatorii i-au raspuns intr-o postare.



"Ma f... in alerta voastra! De ce nu se ia o masura in legatura cu ursul? Trebuie sa ne frecati noaptea? Oamenii mai merg la munca, daca nu stiati" - a fost mesajul primit de cei de la ISU de la I.A.



In replica, salvatorii ii atrag atentia barbatului ca, in timp ce el incerca sa doarma pentru ca muncea a doua zi, pompierii erau deja la serviciu, fiind pregatiti sa salveze vietile oamenilor, nu sa ii trezeasca din somn si sa ii deranjeze.

"Buna si tie, I.A.!



Iti intelegem supararea legata de faptul ca alerta te-a deranjat, in conditiile in care tu trebuia sa mergi la munca dimineata. Insa colegii care ti-au trimis mesajul erau, deja, la munca. Si, chiar vrem sa stii lucrul acesta, noi suntem 24 din 24 activi, la permanenta, pregatiti sa salvam vietile oamenilor, nu sa-i trezim din somn si sa-i deranjam.



Legat de mesajul RoAlert, asa cum tu erai acasa, odihnindu-te pentru o noua zi de lucru, altcineva putea fi pe strada, la schimbul III, si erau foarte multe probabilitati sa dea nas in nas cu ursul. Pentru acea (acele) viata nevinovata a fost emisa alerta. Daca tu consideri ca o viata de om e mai putin importanta decat somnul tau, atunci ne cerem scuze.



Dar suntem nevoiti sa te deranjam in continuare cu alerta, ori de cate ori va fi cazul, si cineva se va afla intr-un potential pericol, pentru ca sistemul nostru de valori este altul", se arata in postarea celor de la ISU.



Salvatorii mai precizeaza ca menirea lor este de a salva vieti, iar sistemul Ro Alert va fi folosit de oricate ori este nevoie.



"Am observat ca ai in lista de prieteni si pompieri, colegi de-ai nostri. Gandeste-te ca atunci cand ne-ai injurat, i-ai inclus si pe ei...



Crede-ne, nu e o placere sa facem aceste lucruri, insa e o necesitate, pentru ca menirea noastra este aceea de a salva vieti. Si daca RoAlert poate sa aiba chiar si cea mai mica influenta in a salva o viata, atunci il vom folosi ori de cate ori va fi nevoie, riscand sa te suparam... Din nou.



Cu stima, noi, salvatorii!", se mai arata in postare.