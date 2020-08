DERAPAJ Un nou scandal afecteaza imaginea Bisericii Ortodoxe Romane: un preot s-a razbunat pe un jurnalist

Preotul Teofil Leuștean (foto) din comuna Tomești (județul Iași) a vrut să-l facă de rușine pe un jurnalist, Ionuț Benea, pentru că acesta depusese plângere la poliție pe tema zgomotului produs în fiecare weekend de slujbă. Preotul i-a pomenit numele și pe cel al soției sale în biserică în timpul slujbei, dar și adresa din buletin a celor doi, de față cu credincioșii.

Iată ce a pățit Ionuț Benea: „Azi, în timp ce îmi beam cafeaua, mi-am auzit numele și adresa de la stația de amplificare a bisericii din cartier. După câteva secunde, am auzit și numele Iuliei, și încă o dată adresa la care, împreună, locuim în Tomești. Ne-au fost spuse la predică imediat după ce au fost pomenite, laudativ, numele celor care au dat bani, în ultima perioadă, Bisericii „Nașterea Domnului”. Spre deosebire de ei, noi am fost strigați la categoria „Și acum, dragi credincioși, niște vești proaste”. Să explic un pic contextul. În urmă cu trei săptămâni, de pe site-ul Poliției Române, am trimis o petiție în care am expus o posibilă încălcare a legii privind ordinea publică. Descriam cum, în fiecare zi de sărbătoare, de la biserica din cartier răsună, uneori neinteligibil – dar extrem de voluminos - slujbele. Am expus în formularul online că petiția mea nu are legătură cu opțiunile religioase, nu îmi doresc să fie nimeni amendat. Scriam că îmi doresc doar, pe acea cale, să aduc la cunoștința statului, prin Poliție, despre o posibilă încălcare a Legii 61/1991.

După câteva zile am fost sunat și vizitat de un comisar de la Secția Rurală 1, al cărui nume nu îl mai rețin. Politicos, omul mi-a spus că el nu poate decât să stea de vorbă cu preotul paroh. În petiția mea, numele preotului nu a fost menționat. Asta pentru că nu a fost vorba de reclamarea unei persoane, ci a unei situații. Revenind la dl comisar. A completat o declarație, pe care am semnat-o. În hârtie erau trecute aceleași aspecte ca în petiția de pe formularul online. Mi-a citit-o, am fost de acord să o semnez, ne-am urât unul altuia ziua bună și a plecat.

După slujba de astăzi, am aflat, live, din curtea proprie, ce a urmat. Preotul Teofil Leuștean a informat enoriașii – prezenți sau nu la slujbă - de la aceeași stație de amplificare, că a fost chemat la Poliție pentru a da o declarație. S-a plâns părintele că s-a simțit umilit de acea vizită, punctând apoi, clar și răspicat – ca la starea civilă – cine e de vină. Cu nume, prenume și adresă din buletin. „Domnul Ionuț Benea, de pe strada xxxxx, și doamna Cristina Benea au formulat reclamație că îi deranjează slujba”, a spus părintele. Noi, stupefiați, ascultam, din leagănul din curte. Părintele a purces în explicații: „pe aici trec avioane și camioane”, acesta fiind motivul, pentru care, a spus el, e nevoie de stația de amplificare pentru transmiterea slujbelor. Ne-a mai pomenit o dată, cu tot cu adresă, după care a oferit enoriașilor și un pic de context: „Acum doi ani am fost la casa aceea (da, a repetat adresa noastră de acasă) și domnii (da, ne-au spus iar numele) mi-au spus că nu sunt cu Biserica”, a zis el. Adevărul e că, acum doi ani, preotul a venit la noi în preajma sărbătorii „Sfinților Petru și Pavel”, cu ceva ce el a numit molifta apostolilor. A deschis poarta fără accept, a dat să intre în curte fără accept și, politicos, i-am spus că nu ne interesează. Noroc că, la vremea aia, nu aveam câinele lup, că ne mai punea să-i plătim și sutana. Cam asta a fost singurul contact direct cu preotul de la parohia de lângă casa noastră.

Revenind la slujbă, după strigarea ca la catalog a numelor noastre, preotul a trecut la un plebiscit, transmis și el de boxă: „Sunteți de acord să mai transmitem slujbele la stație?”. Cam ca Dragnea, când își interoga membrii de partid dacă mai vor să le fie președinte. Parcă și tonul a fost similar. Nu știu ce au răspuns oamenii, însă deduc că „da”, deoarece transmisiunea a continuat. Să închei. Faptul că ne-am auzit numele la stația de amplificare din cartier, într-o instigare la ură cum nu am mai trăit, nu mi-a făcut misiunea ușoară. Acea petiție, precum și declarația dată dlui comisar, au fost făcute în nume personal. În niciuna dintre situații, Iulia nu a fost implicată. Ghinionul ei în toată această vânătoare de vrăjitoare e că suntem și locuim împreună. De unde i-a știut, așadar, preotul numele? Nu știu. P.S. 1 Vom formula plângere penală pentru „incitarea la ură sau discriminare”. Știu, din experiență, că nimeni nu va răspunde pentru asta, dar abia aștept să-mi aud numele, din nou, la boxa bisericii din cartier”, a precizat Ionuț Benea.

Ulterior preotul și-a dat seama că a greșit și a discutat cu bărbatul.

„Am fost vizitați, azi, pe la prânz, de preotul Teofil Leuștean. Și-a parcat Dusterul în fața porții, a bătut la poartă, ne-a cerut voie să intre. După, ne-am așezat tustrei pe canapea și am stat de vorbă. Știam că urmează să vină. Ieri, părintele Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, m-a sunat și mi-a spus că Leuștean regretă „foarte mult” că ne-a strigat numele și adresa la stația de amplificare a bisericii și că își va cere scuze și personal pentru asta. „A făcut ceea ce nu se cuvenea să facă”, a spus Sturzu și colegilor ziariști care l-au sunat. Nu suntem naivi. Vizita preotului n-a fost voluntară, ci mai degrabă impusă pe criterii pur ierarhice, dar ăsta e un detaliu care nu cred că are foarte mare importanță în context. Am stat de vorbă 45 de minute cu preotul Leuștean. Și-a cerut scuze în mod repetat și ne-a spus că „s-a lăsat dus de val” când ne-a pomenit numele și adresa. Ne-a zis și de unde a știut cine a sesizat Poliției problema stației de amplificare de la biserică: domnul agent Năstase, care i-a citit plângerea (în fapt o declarație) formulată de mine. Despre Iulia a spus că știa de prin cartier cine este, și nu de la polițist, care l-a informat doar despre adresă. Urmează să întreb, mâine, printr-o cerere de informații, dacă asta e procedura standard a Poliției. Dacă e, nu pare a fi în regulă, mai ales când vrei să reclami chestiuni mai grave decât depășirea numărului de decibeli.

Mulți dintre cei care au distribuit sau comentat postarea de ieri mi-ați cerut să formulez plângere penală și sesizare pentru încălcarea legislației privind datele cu caracter personal. Eu însumi am scris că o voi face, raportat la informațiile și trăirile pe care le aveam la acel moment. Decizia pe care am luat-o, împreună cu Iulia, e să depunem plângere, însă doar dacă preotul nu respectă două rugăminți de-ale noastre. În primul rând – și cel mai important: la următoarea predică, preotul să le transmită enoriașilor care l-au ascultat și ieri că a greșit. Să le zică cu gura lui, asumat, că ceea ce a făcut nu este în regulă. Preotul a șovăit, dar, în final – apăsat chiar – a promis că o va face. „Eu am greșit, până la urmă”, s-a încurajat el. Dacă va respecta această rugăminte, cred că spovedania publică a preotului face mai mult decât sentința unei instanțe sau amenda unei instituții. În al doilea rând, l-am mai rugat pe preotul Leuștean să nu mai dea atât de tare acel sistem de amplificare al bisericii. De altfel, azi, după multe slujbe transmise gălăgios, nu s-a mai auzit nimic dinspre biserică. Nu a fost revoltă în cartier, nu s-a supărat nimeni de lipsa concertului. Totul a fost în regulă, vecinii ne-au salutat, nu am primit roșii în gard, cablul de la internet e, iată!, încă intact.

A contat în luarea deciziei noastre și faptul că, instituțional, Biserica a admis public că a greșit. A fost un pic surprinzător. Câte situații știți în care un reprezentat al Bisericii să spună public: „nu e bine ce am făcut, îmi cer iertare”? Mie nu-mi vine niciunul în minte. Și nu a fost doar o dezaprobare față de isprava preotului Leuștean. „Sperăm ca lucrurile să intre într-o normalitate, iar sunetul de acolo să fie dat strict pentru oamenii din jurul bisericii, aşa se cuvine”, a declarat preotul Constantin Sturzu, pentru Adevărul. O dezaprobare, iată, a transmiterii la boxe, ca la concert, a slujbelor de peste tot.

În final, câteva răspunsuri: - nu am discutat în mod direct cu preotul, înainte de sesizare, pentru că, în baza informațiilor pe care le aveam, am considerat că nu se va rezolva problema, ba chiar o voi înrăutăți. Și acum cred la fel.

- în calitate de cetățean, am învestit Poliția în soluționarea acestei probleme fără a cere amenzi, sancțiune sau capete etc. „Această petiție nu are legatură cu toleranța religioasă sau cu dorința ca dvs să aplicați măsuri coercitive. Doresc doar rezolvarea situației, și anume ca slujba să nu mai fie transmisă la aparatul de amplificare”, e un citat exact din petiția trimisă online Poliției.

- nu, nu cred că varianta Rammstein la propria-mi stație de amplificare (deși albumul nou sună beton) e una corectă :)

- mulți ați spus că nu mi-am asumat petiția. Am făcut-o, mi-am dat și nr de telefon și adresa deși – teoretic – pentru că nu a fost o plângere în adevăratul sens al cuvântului, nu cred că era nevoie”, a încheiat jurnalistul.