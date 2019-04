Derbiul Ligii 1 CFR Cluj - FCSB! Dan Petrescu: 'Sunt convins ca va fi un meci tensionat, dar eu sper sa avem noi ocaziile si nu ei'

Antrenorul Dan Petrescu se aşteaptă la un meci tensionat CFR Cluj - FCSB. Tehnicianul clujenilor afirmă că partida de duminică nu va stabili campioana, indiferent de rezultatul înregistrat, informează News.ro.

"Sunt convins că va fi un meci tensionat, cu intensitatea maximă, toată lumea speră să fie ocazii multe, dar eu sper să avem noi ocaziile şi nu ei. Sunt neînvins de zece ani în faţa lor pentru că nu am fost în România, nu mi se pare corectă statistica. Dacă aş fi fost în ultimii zece ani în România, ar fi fost o statistică extraordinară. Mai sunt cinci meciuri, indiferent de rezultat se poate întâmpla orice. Aţi văzut şi anul trecut ce se poate întâmpla în play-off. Nimeni nu se aştepta ca Iaşiul să câştige cu FCSB, nimeni nu se aştepta ca noi să facem egal acasă cu Astra sau să facem egal la Iaşi. Chiar dacă unii spun că dacă noi batem e posibil să se fi terminat, eu cred că cu orice rezultat campionatul se va juca până la ultimul meci", a declarat Dan Petrescu, într-o conferinţă de presă.

Rugat să remarce cei mai buni jucători ai FCSB, Petrescu a spus: "Am văzut toate meciurile FCSB din play-off şi s-a văzut diferenţa de când a intrat Planici în teren. Echipa este mult mai sigură pe ea şi au câştigat trei meciuri la rând. Şi nu numai el, şi jucătorii de atac, Coman, Tănase, Dennis Man, Gnohere, iar surpriza plăcută pentru ei, cred, a fost Hora. Chiar şi pentru mine este o surpriză, pentru că joacă foarte bine în poziţia de vârf. Nu am ştiut că joacă aşa bine, eu credeam că este extremă dreapta. S-a adaptat foarte bine la FCSB pe poziţia de vârf. Nici eu nu ştiam despre el că are calităţi de vârf."

Dan Petrescu a afirmat că Mario Camora a rămas la CFR Cluj la cererea sa şi că, atât timp cât nu a comis acte de indisciplină sub comanda sa, nu are de ce să-i retragă banderola de căpitan.

"Eu când am venit, poate lumea nu ştie, Mario era pe picior de plecare. Nimeni nu prea îl mai dorea. Em am zis că aş vrea să-l mai văd un an şi cu clauze cum a avut Mincă. Adică dacă greşeşte, plăteşte. Nu a greşit niciodată într-un an, a făcut un an perfect şi mi se pare normal ca atunci când m-am întors la echipă... Ce-a făcut fără mine, nu e problema mea. Eu nu l-am dat jos pe Ciprian Deac sau l-am avansat... Eu am făcut ce era logic, am mers pe mâna lui Camora, care a fost căpitan în mandatul meu. Dacă se vor întâmpla probleme disciplinare îşi va pierde banderola. Deocamdată, el este căpitan, o face foarte bine şi sper că toată lumea a înţeles decizia mea. Un antrenor trebuie să ia decizii şi asta a fost decizia mea", a declarat tehnicianul.

Petrescu spune că nu s-a gândit la transferul lui Constantin Budescu, dar recunoaşte că ar avea nevoie de un fotbalist cu calitate, ca el.

"În primul rând, Budescu are un salariu incredibil acolo, în al doilea rând nu cred că ar vrea el să vină la noi şi în al treiela rând noi dacă jucăm în sistemul de acum, cu 4-3-3, va fi greu să intre. Bineînţeles, că dacă ar veni, ar fi liber şi ar vrea să vină, am putea schimba sistemul pentru un asemenea jucător. Dar în mometnul de faţă nu m-am gândit la Budescu. În cupele europene ai nevoie şi de jucători de luptă, de războinici, dar şi de calitate, iar Budescu are calitate extraordinară. Nu este uşor să găseşti un jucător ca Budescu liber. Va fi foarte greu să cumpărăm un jucător de valoare cu o calitate excelentă", a spus tehnicianul.

Derbiul campionatului CFR Cluj - FCSB se va disputa, duminică, de la ora 21.00, în etapa a V-a a play-off-ului Ligii I.