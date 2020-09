Deschiderea anului universitar - tema intalnirii vicepremierului Raluca Turcan cu rectorii si reprezentantii studentilor

Vicepremierul Raluca Turcan şi ministrul Educaţiei, Monica Anisie, au avut miercuri seara, la Guvern, o întâlnire cu 15 rectori ai universităţilor româneşti - conducerea Consiliului Naţional al Rectorilor, cu reprezentaţii asociaţiilor studenţilor ANOSR, UNSR, USR şi LSRS, precum şi reprezentanţii sindicatului Alma Mater (proveniţi din 11 universităţi). "Am discutat subiecte de maximă importanţă pentru deschiderea anului universitar în cele mai bune condiţii posibile din perspectiva securităţii sanitare combinată cu nevoia de continuare a actului educaţional", a scris Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook. Foto: (c) Raluca Turcan/facebook Ea precizează că "există deplină disponibilitate" pentru îmbunătăţirea prevederilor ordinului comun al miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii "în spiritul unei mai bune adaptări la specificul universităţilor şi se apreciază orice contribuţie constructivă în beneficiul comunităţilor academice româneşti". "S-a agreat iniţierea unor demersuri împreună cu Ministerul Fondurilor Europene pentru susţinerea cheltuielilor materiale ocazionate de nevoia de prevenire şi diminuare a riscului COVID şi de continuare a procesului educaţional în învăţământul superior", precizează vicepremierul. Foto: (c) Raluca Turcan/facebook Conform acestuia, s-au reţinut argumentele aduse de mediul universitar şi se va lua în considerare oportunitatea iniţierii unei hotărâri de guvern de creştere a cifrei de şcolarizare, în scopul susţinerii tinerilor care doresc să îşi continue studiile la nivel universitar în România. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Rotaru, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Raluca Turcan/facebook