Deschiderea noului an școlar in Sectorul 5. Primarul Daniel Florea: Vom face totul pentru a oferi condițiile pentru un invațamant de calitate!

Luni, 9 septembrie 2019, Primarul Daniel Florea s-a aflat în mijlocul copiilor din Sectorul 5, în prima zi a noului an școlar 2019 – 2020.

La Școala Gimnazială „I.G. Duca”, Colegiul Național „Gheorghe Lazar”, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”, Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, Școala Gimnazială nr. 131, Colegiul Economic „Viilor” și la Grădinița nr. 205, Edilul a discutat cu părinții și cadrele didactice, urându-le mult succes elevilor în noul an școlar.

De altfel, ca în fiecare zi de la debutul lucrărilor de reconstruire de la zero a celor două clădiri, acesta a fost prezent și în organizările de șantier de la Școlile Gimnaziale nr. 124 și „I.C. Brătianu” (nr.)141, prezentând părinților stadiul de execuție pentru cele două unități școlare, termenul de finalizare fiind fixat pentru finalul actualului an calendaristic.

”Nu este ușor să reconstruiești de la zero două unități de învățământ, luând în calcul fapul că am gândit mărirea suprafețelor inițiale, dublându-le pe cele inițiale. Curând vom debuta în amenajarea interioarelor, finisajelor și dotarea cu mobilierul necesar. Ne consultăm permanent cu asociațiile de părinți și cu cadrele didactice, pentru a decide ținând cont de nevoile reale ale copiilor”. (Daniel Florea, Primarul Sectorului 5).

În cazul Școlii Gimnaziale „I.G. Duca”, Edilul a prezentat elevilor și părinților noul teren de sport acoperit, o sală multifuncțională în care se vor desfășura orele de educație fizică, dar și alte activități cultural-sportiv-educative. La fel și în cazul Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, care beneficiază din acest an de un nou teren de sport multifuncțional.

De asemenea, Școlile Gimnaziale nr. 131 și nr. 135 vor avea, în premieră, noi săli de sport, construite cu sprijinul Companiei Naționale de Investiții. În paralel, a demarat un amplu program de amenajare de alte terenuri de sport multifuncționale în curțile unităților de învățământ, respectiv, la Școlile Gimnaziale nr. 188, 144, 136, 134, la Școala Gimnazială „Grigore Tocilescu”, Școala Gimnazială „George Călinescu” și la Școala Gimnazială „Principesa Margareta”, la Colegiul Tehnic Energetic București și Colegiul Tehnologic „Dimitrie Gusti”, cu amenajarea, în premieră, a unui loc de joacă în curtea Gradiniței „Dumitru Moțoc”.

„Voucher educațional” și „Voucher social pentru acces la educație” sunt două programe pe care Primăria Sectorului 5 le desfășoară cu succes și în acest an școlar, în scopul îmbunătățirii condițiilor de educație și formare a copiilor și tinerilor din Sectorul 5 și pentru stimularea cadrelor didactice din unitățile de învățământ ale Sectorului 5. Finanțate exclusiv de la bugetul local și inițiate de Primarul Daniel Florea în anul precedent, în premieră națională la nivelul Sectorului 5, acestea constau în oferirea unui voucher destinat achiziționării de carte – manual, auxiliare, carte de specialitate, carte în limbă străină, beletristică și se adresează atât elevilor din ciclurile primar, gimnazial, liceal, cât și dascălilor care îi pregătesc.

Pentru anul școlar 2018-2019, de programul „Voucher educațional” au beneficiat 26.131 elevi din ciclurile primar gimnazial, liceal și 1.995 de cadre didactice. Valoarea premiilor oferite a fost de 100 lei/ciclul primar, 150 lei/ciclul gimnazial, 200 lei/liceal, 500 lei/cadre didactice, totalul bugetului alocat fiind de 5.196.700 lei. Pentru anul școlar 2019-2020, estimăm să sprijinim un număr de 2.225 de cadre didactice și 32.268 de elevi, păstrând valoarea premiilor oferite pentru fiecare categorie de beneficiari în parte.

De asemenea, la rândul lor, elevii-beneficiari de burse de ajutor social în anul școlar 2018-2019 au fost recompensați în cadrul programului „Voucher social pentru acces la educație”. Astfel, părinții copiilor au avut posibilitatea achiziționării de materiale necesare procesului de învățământ, precum rechizite, cărți și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, contravaloarea voucherului fiind de 150 de lei pentru copiii din ciclul primar, 200 de lei pentu cei din ciclul gimnazial și 250 de lei pentru cei din învățământul liceal. Din categoria materialelor necesare procesului de învățământ ce pot fi achiziționate cu ajutorul voucherului educațional, se înscriu următoarele: rechizite, manuale școlare, auxiliare școlare, dicționare, compendii, atlase, enciclopedii, culegeri, cărți. În paralel, continuă acordarea burselor școlare, de merit, de excelență și sociale.

Reamintim, de asemenea, că toți copiii cuprinși în sistemul educațional la nivelul Sectorului 5, respectiv, 33.000 de elevi din învățământul preșcolar, primar, gimnazial sau liceal au primit astăzi gratuit ghiozdane și mape echipate complet cu rechizite.

„Debutul de an școlar găsește cea mai mare parte a unităților școlare din Sectorul 5 pregătite pentru a-i întâmpina pe copii, oferind condiții optime desfășurării procesului educațional. Și tot în acest sens, am aprobat și urmează să implementăm un program prin intermediul căruia vom amplasa module în curțile a 10 unități de învățământ în care vor fi amenajate unități tip after school. Continuăm să identificăm soluții pentru asigurarea unor spații care să permită ca procesul de învățământ să se desfășoare doar în 2 schimburi, fiind eliminat schimbul 3. Nu este un lucru simplu ca, în premieră după 1989, să reconstruiești școli din temelii. Ne dorim și facem toate eforturile pentru ca lucrările de construire de la zero a unităților de învățământ gimnazial nr. 124 și I.C. Brătianu (nr. 141) să fie finalizate cât mai repede, pentru ca elevii să poată să învețe din nou în clădirile școlilor lor. Suntem o comunitate care nu a beneficiat și nu beneficiază de un buget generos, de aceea, am identificat și alte surse de finanțare decât bugetul local pentru reabilitarea școlilor. Sunt pe deplin încredințat că vom reuși să conferim spațiilor educaționale aspectul european pe care copiii noștri îl merită”. (Daniel Florea, Primarul Sectorului 5).