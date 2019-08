Descindere la proxeneti. Zece tinere au fost racolate prin metoda Lover Boy si obligate sa se prostitueze in Europa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei barbati cu varste cuprinse intre 26 si 38 de ani din Galati au fost retinuti dupa ce au racolat prin metoda „loverboy” zece tinere si le-au obligat sa se prostitueze in mai multe tari din Europa. Barbatii au castugat 80.000 de euro. Potrivit Politiei Galati, politistii au facut marti 6 perchezitii in orasele Galati si Targu Bujor, in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari pentru proxenetism. La perchezitii a fost ridicata o masina de lux, despre care exista date ca ar proveni din savarsirea de infractiuni. De asemenea, politistii au ridicat si 1.450 euro. Trei barbati cu varste cuprinse intre 26 si 38 de ani din orasul Targu Bujor, banuiti de proxenetism, au fost retinuti. Locuitorii din Caracal speriat ...