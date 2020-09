Descopera 3 beneficii CBD importante pentru majoritatea persoanelor!

Canabidiolul se numara printre cei circa 100 de compusi activi care se regasesc in mod natural in planta de canepa, fiind recunoscut si sub numele de CBD. Variatele tipuri de ulei si produse ce contin aceasta substanta sunt cunoscute ca uleiuri si produse CBD, iar concentratiile de substanta activa si recomandarile de utilizare variaza de la caz la caz.