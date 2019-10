Descopera colectiile sezonului in noul catalog fashion Iulius Mall Cluj

Iulius Mall Cluj

Tendințele din această toamnă se anunță a fi un adevărat spectacol al modei. La Iulius Mall Cluj te invităm să te lași captivat de piesele vestimentare inedite. Află ce propuneri interesante au ales stiliștii noștri din catalogul de sezon și, desigur, „Fall in Love with the new collections!”.

Dacă ești în căutarea unor noi articole spectaculoase de îmbrăcăminte, Iulius Mall a pregătit pentru tine o listă cu must-have-urile sezonului răcoros, pe care orice pasionat de fashion ar trebui să le aibă în garderobă: imprimeurile florale dark, un element de noutate pentru acest anotimp, mixate cu piese de tricot supradimensionate, experimente de smart layering sau texturi de piele naturală ori ecologică. Catalogul prezintă piese ale unor branduri de top – Zara, Tommy Hilfiger, Motivi, Stefanel, Colin's, Guess by Marciano, BSB și Mathilde. Vei descoperi rochițe la modă, pantaloni confortabili, cămăși cu diverse imprimeuri, pulovere sau cardigane călduroase, geci sau pardesiuri.

Știm că ținuta de zi cu zi nu poate fi completă fără perechea de încălțăminte potrivită, șic și comodă deopotrivă. Îți prezentăm, tot în catalog, o varietate de pantofi, botine, cizme sau ghete de la branduri îndrăgite, precum Tezyo, Il Passo, Office Shoes sau Ecco. Iar în atenția iubitorilor stilului urban sau chiar sportiv venim cu propuneri „young” de la Nike, Under Armour, U-man și Buzz, care încântă prin gama vastă de articole, în diferite modele și culori.

Nu în ultimul rând, dacă și tu crezi că orice ținută este spectaculoasă cu adevărat doar atunci când este accesorizată ca la carte, te invităm să te lași captivat de Parfois, care surprinde cu numeroase articole. Genți sau rucsacuri de diverse dimensiuni, eșarfe cu imprimeuri și fulare, pălării spectaculoase sau fesuri călduroase sunt doar câteva dintre variantele care definesc un look în ton cu ultimele trenduri. Iar pentru pasionații accesoriilor prețioase, am ales și o selecție de bijuterii de la Swarovski și Pandora. Pentru un styling în tendințe, specialiștii Gett`s Color Bar au soluții creative.

Decorațiuni interioare în ton cu anotimpul sunt la Chic Ville, iar aranjamente florale în culorile toamnei, la Magnolia.

Piesa ta favorită care este? Indiferent de alegere, te invităm să te inspiri din catalogul fashion de sezon, lansat de Iulius Mall Cluj!

