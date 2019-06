Descopera frumusetea bucurestiului de odinioara pe "strada Anticarilor"

Primaria Capitalei, prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Asociatiei Culturale a Anticarilor si Colectionarilor din Romania, organizeaza evenimentul "Strada Anticarilor", care se va desfasura in Piata "Sfantul Anton" din centrul Capitalei, in perioada 15 iunie - 7 iulie, in fiecare sambata si duminica, intre orele 10:00 - 21:00.