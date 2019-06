Descoperire horror in Spania! O romanca insarcinata a fost descoperita decapitata

Romanca decapitata Spania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O romanca, insarcinata in sase luni, a fost descoperita decapitata de iubitul ei in apartamentul in care aceasta statea cu chirie, intr-un orasel de langa Valencia. Isabela Elena Raducanu locuia impreuna cu partenerul sau de aproximativ un an. Barbatul, de origine spaniola, a fost cel care a gasit-o fara suflare, in apartament. Potrivit presei spaniole, Juan Vicente si-a gasit iubita in pat, cu mai multe rani de cutit la gat. Femeia, care mai avea o fiica de opt ani, fusese anterior prostituata, dar nu se poate spune inca daca moartea sa are legatura cu activitatea sa anterioara. Iubitul romancei, muncitor agricol, a intrat in stare de soc cand a descoperit oribila crima si abia a ...