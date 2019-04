Descoperire ingrijoratoare intr-o regiune izolata a Muntilor Pirinei. „Este un pericol”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oamenii de stiinta au gasit microplastic in aerul dintr-o regiune izolanta a Muntilor Pirinei. O echipa de cercetatori de la Universitatile Strathclyde si Toulouse au petrecut cinci luni in acel loc, situat la granita dintre Franta si Spania, potrivit BBC Rezultatele arata ca in fiecare zi, aproximativ 365 de bucati mici de plastic, ajung in fiecare metru patrat din regiune. Cel mai apropiat oras este Toulouse, care se afla la o distanta de peste 120 de kilometri, iar cea mai apropiata localitate se afla la 6 kilometri distranta. Avand in vedere aceste lucruri, cercetatorii credeau ca zona este una dintre cele mai curate din Franta. Bucatile de plastic descoperite nu sunt vizibile cu ochiul liber si deocamdata nu se poate spun ...