Descoperire macabra in Romania! Un student a fost gasit spanzurat in propria casa! Mama a facut descoperirea

Un tanar de 23 de ani, din Tatarani, judetul Dambovita, a fost gasit spanzurat, in aceasta dimineata, in casa parinteasca. Mama lui a fost cea care a facut descoperirea. Medicii ajunsi la fata locului nu l-au mai putut ajuta. Tanarul era student la Politehnica si avea perspective foarte bune de viitor. Fusese un elev cu rezultate remarcabile. Breaking news! Sinucidere cumplita! Un barbat a fost taiat de VIU de un tren - FOTO Nimeni nu stie ce l-a determinat sa-si ia viata. Nu a lasat un bilet de adio. Oamenii din comuna spun ca nu avea prieteni pentru ca isi dedica foarte mult timp studiului, scrie gazetadambovitei.ro.