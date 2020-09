Descoperire medicala neașteptata - medicament creat pentru disfunctie erectila, aruncat in lupta anti COVID-19

Descoperire medicală neașteptată. O echipă a companiei farmaceutice elveţiene Relief Therapeutics solicită FDA-ului american aprobarea de urgenţă a medicamentului Aviptadil, după ce au făcut un studiu şi au observat că pacienţii infectați cu COVID-19 și care se află în stare critică îşi revin mai uşor în urma insuficienţei respiratoriii acute. Acest remediu a fost creat iniţial pentru tratarea pacienţilor cu disfuncţie erectilă.

„Este un medicament care are efecte multiple, mai ales la pacienţii cu forme grave, afectează în mod pozitiv replicarea, înmulţirea virusului, şi are şi un efect antiinflamator, şi are efect vaso-activ, adică îmbunătăţeşte circulaţia”, explică Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, conform Mediafax.

Medicamentul experimental va fi utilizat în cazul pacienţilor cu Covid care sunt într-un stadiu critic, iar medicii au epuizat în cazul lor toate terapiile aprobate până acum.

Pentru a putea fi folosit şi în cazul pacienţilor cu Covid din Europa, medicamentul trebuie să fie aprobat de Agenţia Europeană a Medicamentului, însă cel mai probabil, nu vor exista cantităţi suficiente pentru toţi cei aflaţi în stare gravă.