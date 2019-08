Descoperire monumentala apartinand culturii Cucuteni! Iata ce spun specialistii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O asezare umana, apartinand culturii Cucuteni, care dupa cum afirma specialistii dateaza din jurul anilor 4300-4100 i.e.n., a fost descoperita la Dobrovat in padurea Buda. In timpul sapaturilor care se desfasoara in aceasta perioada, in cadrul unui proiect de colaborare intre Institutul de Arheologie Iasi , Institutul de Arheologie al Academiei de Stiinte de la Beijing si Complexul National Muzeal Moldova Iasi, au fost identificate doua locuinte aflate la mica distanta una de cealalta. Alaturi de arheologul Magda Lazarovici, pe santierul de la Dobrovat se afla doi specialisti chinezi, urmand ca, saptamana viitoare, sa li se alature alti doi experti de la Beijing. Totodata, situl va fi vizitat de directorul Institutului de Arheolog ...