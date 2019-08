Descoperire morbida in curtea lui Gheorghe Dinca. Ce au gasit politistii in buruienile de langa casa!

casa

O noua descoperire macabra s-a facut in aceasta dimineata in gospodaria lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani disparuta luna trecuta.

Anchetatorii au gasit in buruienile de langa casa noi oase, deocamdata nu se stie provenienta acestora.

Gheroghe Dinca este in acest moment in Caracal in subsolul casei impreuna cu anchetatorii. Barbatul a fost adus in aceasta dimineata la Caracal dupa ce noaptea trecuta, la audieri, a spus din nou ca le-a ucis pe Alexandra si Luiza.

Urmeaza ca anchetatorii sa sparga si gropile betonate. Proprietatea sa s-a impartit pe patru suprafete pentru cautari, in paralel, pe mai multe piste.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.