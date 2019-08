Descoperire morbida: Oase și bucați de carne in curtea lui Gheorghe Dinca

Descoperiri macabre în curtea lui Gheorghe Dincă. În cele câteva ore de când anchetatorii au descins la locuința monstrului din Caracal s-au strâns saci de porbe. În vegetația din curte au fost găsite mai multe oase, de diferite mărimi, dar și bucăți mari de carne. Nu se știe dacă acestea sunt de origine animală sau The post Descoperire morbidă: Oase și bucăți de carne în curtea lui Gheorghe Dincă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.