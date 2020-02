Descoperire ȘOCANTA despre coronavirus: Un bebelus are noul virus gripal, luat inainte de nastere de la mama

Un copil din China în vârstă de 30 de ore are noul virus gripal din China, pe care l-a luat înainte de naştere de la mama sa, anunţă presa de stat din China, citată de agenţia Reuters şi de cotidianul The New York Post, potrivit MEDIAFAX.

Copilul s-a născut în urmă cu 30 de ore în oraşul chinez Wuhan, unde este focarul epidemiei noului virus gripal.

Medicii de la Spitalul de Pediatrie din Wuhan au declarat că acest caz demonstrează că virusul gripal se transmite de la mamă la făt, informează postul CCTV.

Bebeluşul, născut duminică, este cea mai tânără persoană infectată cu noul virus gripal. Semnele vitale ale bebeluşului sunt stabile, existând însă mici probleme respiratorii. "Acest caz ne aminteşte că trebuie să acordăm atenţie contagierii de la mamă la copil ca posibilă cale de transmitere a bolii", a declarat dr. Zeng Lingkong, directorul secţiei de Neonatologie a Spitalului de Pediatrie din Wuhan.