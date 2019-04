DESCOPERIRE senzationala: Un diamant albastru de 20 de carate. Poate fi cea mai scumpa piatra pretioasa

Okavango google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Minerii au deascoperit in Botswana cel mai mare diamant albastru gasit vreodata in aceasta tara. Statul din sudul Africii este cunoscut pentru numarul mare de diamante gasite, acestea reprezintand 80% din exporturi. Iata cum poti ingriji bijuteriile pentru a arata ca noi la fiecare purtare Piatra pretioasa, care a fost deja slefuita, are 20 de carate. Botezat „Okavango albastru”, diamantul urmeaza sa fie vandut pana la sfarsitul anului. Iar compania miniera de stat se asteapta la un pret consistent, deoarece un alt diamant albastru, mai mic, a fost vandut in 2016 cu peste 50 de milioane de dolari. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Ins ...